Анна Щербакова: «Горшков был рядом на всех важных соревнованиях и умел найти правильные слова, чтобы воодушевить нас на победу»

Теги сборная России Первый канал Александр Горшков женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова почтила память главы Федерации фигурного катания России Александра Горшкова. 

Горшков скончался сегодня на 77-м году жизни. 

«Он был рядом на всех важных соревнованиях и умел найти правильные слова, чтобы воодушевить нас на победу.

Когда я была еще совсем маленькой и у меня была первая серьезная травма, Александр Георгиевич лично звонил и узнавал, как проходит восстановление, помогал с врачами.

И буквально вчера мы созванивались – он интересовался, как прошла встреча олимпийцев», – сказала Щербакова в эфире Первого канала.

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