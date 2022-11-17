Анна Щербакова: «Горшков был рядом на всех важных соревнованиях и умел найти правильные слова, чтобы воодушевить нас на победу»

Олимпийская чемпионка почтила память главы Федерации фигурного катания России Александра Горшкова.

Горшков скончался сегодня на 77-м году жизни.

«Он был рядом на всех важных соревнованиях и умел найти правильные слова, чтобы воодушевить нас на победу.

Когда я была еще совсем маленькой и у меня была первая серьезная травма, Александр Георгиевич лично звонил и узнавал, как проходит восстановление, помогал с врачами.

И буквально вчера мы созванивались – он интересовался, как прошла встреча олимпийцев», – сказала Щербакова в эфире Первого канала.

Умер босс нашей фигурки Александр Горшков: каким великим спортсменом он был