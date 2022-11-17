Вяльбе о смерти Горшкова: «Это ужас, большая трагедия. Светлый человек, воспитанный – большая потеря для нашего спорта, уходит эпоха»
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала большой трагедией смерть главы Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александра Горшкова.
«Это ужас, большая трагедия. Буквально недавно вместе сидели на концерте, и такая трагедия. Это очень плохая новость, я очень расстроена.
Это светлый человек, воспитанный – большая потеря для нашего спорта, уходит эпоха», – сказала Вяльбе.
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