Вяльбе об идее не признавать CAS в России: «Это абсолютно глупо. Все спортсмены станут бесправными, у них не будет шансов что-то доказать»

Теги лыжные гонки ФЛГР Елена Вяльбе CAS Роман Терюшков Лыжи

Елена Вяльбе прокомментировала законодательную инициативу о непризнании в России решений Спортивного арбитражного суда (CAS).

Ранее соответствующий законопроект в Госдуму внесли депутат Роман Терюшков и сенатор Эдуард Исаков.

«Многие любят сказать что-то, не подумав. Точно так же, как сейчас обсуждается вопрос, что нам необходимо выйти из CAS.

А это единственный орган, который в какой-то ситуации может разрешить спорный вопрос. Неважно, в положительную или отрицательную сторону.

Если Россия собирается выйти из CAS, то все спортсмены станут абсолютно бесправными, у них никаких шансов не будет где-то что-то доказать. Это абсолютно глупо!» – заявила глава Федерации лыжных гонок России.

Депутат Терюшков требует не признавать решения CAS в России. Наш спорт готовится к финалу «дела Валиевой»?

«Автор идеи, как всегда, в своем репертуаре». Даже депутаты в шоке от законопроекта Терюшкова не признавать CAS

Опрос

А вы поддерживаете идею не признавать CAS?
2154 голосa
Да!
24%
Роман Терюшков
Нет
76%
Ирина Роднина

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные