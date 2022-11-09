Вяльбе об идее не признавать CAS в России: «Это абсолютно глупо. Все спортсмены станут бесправными, у них не будет шансов что-то доказать»

прокомментировала законодательную инициативу о непризнании в России решений Спортивного арбитражного суда (CAS).

Ранее соответствующий законопроект в Госдуму внесли депутат и сенатор Эдуард Исаков.

«Многие любят сказать что-то, не подумав. Точно так же, как сейчас обсуждается вопрос, что нам необходимо выйти из CAS.

А это единственный орган, который в какой-то ситуации может разрешить спорный вопрос. Неважно, в положительную или отрицательную сторону.

Если Россия собирается выйти из CAS, то все спортсмены станут абсолютно бесправными, у них никаких шансов не будет где-то что-то доказать. Это абсолютно глупо!» – заявила глава Федерации лыжных гонок России.

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