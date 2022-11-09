Вяльбе не будет смотреть Кубок мира: «Да нафига они мне нужны. Не наблюдаю и не слежу за тем, что происходит на международной арене»

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не собирается смотреть гонки Кубка мира.

– Лично у меня после отстранения россиян пропал интерес ко многим международным турнирам, которые я смотрел ранее. Вы будете следить за Кубком мира по лыжным гонкам?

– Да нафига они мне нужны, господи, прости меня, душу грешную. Нет, конечно. Нет. Не буду. Не хочу. И интересоваться, кто там выиграл, не буду.

У меня будет Кубок России, за которым я буду пристально следить и ездить. Думаю, что и многие болельщики не будут смотреть и искать возможность найти [трансляции]. Я тоже не буду, – цитирует Вяльбе РИА Новости.

Также глава ФЛГР высказалась об этапе Кубка мира в Италии, который был перенесен из Милана в Ливиньо из-за роста цен на электроэнергию.

«Ничего не думаю по этому поводу. Мне вообще пофигу, что и куда они переносят! Я не наблюдаю и не слежу за тем, что происходит сейчас на международной арене.

Пусть они делают что хотят! Переносят, проводят, не проводят. Меня это на сегодняшний день никаким образом не интересует», – приводит слова Вяльбе «СЭ».

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