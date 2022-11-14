Алена Косторная: «Важно, чтобы тренер был в тебе заинтересован. А не так: у меня таких куча, делай все сам, не хочешь – не надо»

Чемпионка Европы по фигурному катанию рассказала о том, каким должен быть тренер.

Косторная тренировалась у Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко, а теперь работает с Еленой Буяновой.

– Вы за карьеру сменили много тренеров. Вопрос не про какого-то конкретного персонажа, но какой должен быть тренер, чтобы хотелось идти на тренировку?

– Наверное, в более раннем возрасте тренер должен уметь дать спортсмену мотивацию. Неважно, какая она будет, главное – мотивация к тренировкам. Чем старше ты становишься, тем больше тренер из надзирателя превращается в такого человека, который просто тебя подбадривает или заряжает энергией, исправляет ошибки.

Но очень важно, чтобы от тренера шла энергетика. Чтобы спортсмен видел, что тренер тоже в этом заинтересован, а не то, что он: у меня таких куча, делай все сам, не хочешь – не надо. И вот это вот унылая история.

– Ради медалей стоит терпеть такого вот не самого приятного, с материнской или отцовской заботой тренера?

– Таких не бывает. Таких на самом деле не бывает.

– То есть все тренеры это прям жесткие ребята?

– Не всегда. Но по большей части. У нас требовательность. Это не равно жесткости. С кем-то наоборот нужно жестко, с кем-то надо по-другому. А кому-то вообще нужно сегодня так, а завтра – так. Тут главное найти свое, – сказала Косторная в эфире ТК «Тульский 1».