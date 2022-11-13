Петр Гуменник: «Сделал работу над ошибками, проанализировал программы, выбрал оптимальный вариант и не ошибся»

в эфире Первого канала прокомментировал победу на этапе Гран-при России в Москве.

– Ты сделал работу на ошибками, скажи честно?

– Да, проанализировал свои программы, выбрал оптимальный вариант и не ошибся.

– Сегодня, кажется, у тебя концентрация была зашкаливающей. Получилось все или чем-то ты недоволен?

– Получилось подавляющее большинство элементов. Один элемент за все программы я сделал не совсем удачно: в конце должен быть каскад лутц-риттбергер-аксель, я с лутца выехал так, что нога пошла на тулуп. Но вовремя вспомнил, что повторы уже исчерпаны, так что пришлось сделать двойной. Но тоже неплохо.

– То есть когда спортсмен умеет во время программы думать – это тоже здорово.

– Наверное.

– Насколько ты пользуешься своими математическими талантами во время программы?

– Ну вообще основные элементы программы я стараюсь заранее продумать. Например, если с чего-то упаду – куда каскад приделать. Потому что на ходу даже я могу ступить и сделать что-то плохое, что вообще под звезду пойдет.

– Над чем после Сочи вы работали с тренером?

– В основном старались накатать программу, чтобы она более легко получалась. Чтоб я мог и прыжки с легкостью исполнять и при этом не забывать о хореографии.

– Что дальше, какие планы?

– Ну дальше чемпионат России. Еще до него вроде прыжковый турнир.

– Какие-то сюрпризы на него готовишь?

– Да, готовлю.

– Но раскрывать не будешь?

– Не, не буду, – сказал Гуменник.