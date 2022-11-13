Петр Гуменник: «Сделал работу над ошибками, проанализировал программы, выбрал оптимальный вариант и не ошибся»
Петр Гуменник в эфире Первого канала прокомментировал победу на этапе Гран-при России в Москве.
– Ты сделал работу на ошибками, скажи честно?
– Да, проанализировал свои программы, выбрал оптимальный вариант и не ошибся.
– Сегодня, кажется, у тебя концентрация была зашкаливающей. Получилось все или чем-то ты недоволен?
– Получилось подавляющее большинство элементов. Один элемент за все программы я сделал не совсем удачно: в конце должен быть каскад лутц-риттбергер-аксель, я с лутца выехал так, что нога пошла на тулуп. Но вовремя вспомнил, что повторы уже исчерпаны, так что пришлось сделать двойной. Но тоже неплохо.
– То есть когда спортсмен умеет во время программы думать – это тоже здорово.
– Наверное.
– Насколько ты пользуешься своими математическими талантами во время программы?
– Ну вообще основные элементы программы я стараюсь заранее продумать. Например, если с чего-то упаду – куда каскад приделать. Потому что на ходу даже я могу ступить и сделать что-то плохое, что вообще под звезду пойдет.
– Над чем после Сочи вы работали с тренером?
– В основном старались накатать программу, чтобы она более легко получалась. Чтоб я мог и прыжки с легкостью исполнять и при этом не забывать о хореографии.
– Что дальше, какие планы?
– Ну дальше чемпионат России. Еще до него вроде прыжковый турнир.
– Какие-то сюрпризы на него готовишь?
– Да, готовлю.
– Но раскрывать не будешь?
– Не, не буду, – сказал Гуменник.
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