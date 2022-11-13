Жулин о выступлении Тютюниной и Багина: «Есть куда прибавлять во многих компонентах. Сегодня мне не хватило немного и скорости, и напора, и уверенности»

Тренер Александр Жулин прокомментировал выступление дуэта – Андрей Багин на этапе Гран-при России в Москве, где они заняли второе место.

«Я просто доволен тем, что это их первый турнир, они показали достаточно сильное катание. Явно есть куда прибавлять во многих компонентах, потому что сегодня мне не хватило немного и скорости, и напора, и уверенности.

Я рад, что ребята сейчас обретут некую уверенность, они поняли, что не зря работают, все-таки хороший задел – второе место, будут с новыми силами готовиться к шестому этапу. Думаю, там будет более сильное, зрелое, качественное катание.

Есть куда прибавлять и в актерском мастерства, подаче – музыка Рахманинова настолько сильная, что ей нужно соответствовать. Если ты ей не соответствуешь, музыка тебя побеждает, нужно стараться соответствовать, будем над этим работать.

Думаю, конечно, конкуренция [в группе] подстегивает [совершенствоваться] – [Елизавета] Шанаева и [Павел] Дрозд и Тютюнина – Багин каждый день видят друг друга на тренировках. Я вообще всегда люблю, чтобы в группе было две сильные пары, если есть такая возможность, а лучше три», – сказал Жулин.