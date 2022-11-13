Андрей Багин: «Второе место – это не успех. Собираемся тренироваться и побеждать»

Танцевальный дуэт и Андрей Багин прокомментировал свое выступление на этапе Гран‑при России в Москве (2-е место).

Тютюнина: Мы хорошо проехали. Мне понравилось кататься, приятная публика, хорошая арена. А результаты? Будем работать.

Багин: Второе место – это не успех. Амбиции? Почему амбиции? Собираемся тренироваться и побеждать. Это хочется любому спортсмену.

Тютюнина: Это спортивный дух.

Багин: Мне уже не 18 лет. Я выхожу, чтобы побеждать.

Тютюнина: Жулин нас не бережет после травм. У нас был маленький срок для подготовки. Мы готовились в экспресс‑режиме. Тут никто беречь не будет.

Багин: Сегодня собой недовольны. Нам еще много работать. Нужно еще больше актерского мастерства, эмоций, скорости. Тут маленький каток – еще меньше, чем дома. Было непривычно. Некуда была раскатить. Надо работать над чистотой элементов – входами, выходами.

Тютюнина: Рахманинов? Мне нравится эта музыка. У меня мама любит Рахманинова. Эта музыка часто играла в машине. Когда Жулин предложил катать под Рахманинова, было волнительно. Но очень нравится.

Багин: Это не то чтобы моя мечта. Но эти произведения всегда всем нравятся. В прошлом году мы начинали ставить с Аннабель программу под Рахманинова, но в итоге остановились на Шехерезаде. Дальше у нас этап в Перми.