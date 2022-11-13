Тарасова о низкой посещаемости Гран-при в Москве: «Может быть такое, что у людей упал интерес к фигурному катанию. Но с шоу Плющенко я бы не стала сравнивать»
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о малом количестве зрителей на этапе Гран-при России в Москве.
«Надо правильно билеты распространять, чтобы больше людей ходило. Еще может быть такое, что у людей упал интерес к фигурному катанию.
Но все‑таки с шоу Плющенко я бы не стала сравнивать, это совсем другое мероприятие. От этого и такой большой спрос на него», – сказала Тарасова.
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