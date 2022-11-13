Тарасова о низкой посещаемости Гран-при в Москве: «Может быть такое, что у людей упал интерес к фигурному катанию. Но с шоу Плющенко я бы не стала сравнивать»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию высказалась о малом количестве зрителей на этапе Гран-при России в Москве.

«Надо правильно билеты распространять, чтобы больше людей ходило. Еще может быть такое, что у людей упал интерес к фигурному катанию.

Но все‑таки с шоу Плющенко я бы не стала сравнивать, это совсем другое мероприятие. От этого и такой большой спрос на него», – сказала Тарасова.

Кто виноват, что на фигурке впервые пустые трибуны? Проблема не только в диких ценах

Плющенко об этапе Гран-при России в Москве: «Очень мало зрителей, я даже удивился. Наверное, все сегодня были у нас на шоу»