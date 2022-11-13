Плющенко об этапе Гран-при России в Москве: «Очень мало зрителей, я даже удивился. Наверное, все сегодня были у нас на шоу»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о количестве зрителей на этапе Гран-при России «Московские звезды».

В один день с соревнованиями этапа Гран-при в Москве прошло шоу Плющенко, посвященное 35-летию его выступления на льду.

«Очень мало зрителей, я даже удивился. Катаются такие топовые ребята. Сегодня собралось меньше двух тысяч. Наверное, все сегодня были у нас», – сказал Плющенко.

«Да, сегодня все были у нас. Обещаем больше не проводить в одно время, но когда мы ставили шоу, календарь был неизвестен. Ни одного свободного места, за час невозможно было купить билет, все было продано.

Я очень счастлива. Знаю, что наш уровень шоу – колоссальный. Мы планку поднимаем и поднимаем. Пусть ее кто-то догонит и перегонит, мы только будем рады», – добавила жена Плющенко Яна Рудковская.

«У нас скоро открытие нового катка в Москве. Дворца спорта Евгения Плющенко. Это наша еще одна собственная арена. Будет очень интересно, мы там тоже сделаем небольшое шоу», – цитирует Плющенко «Р-Спорт».

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