Валерий Ангелопол: «Мы подходим к чемпионату России в статусе лидеров танцев? Кто сказал? Давайте обсудим это после ЧР»

Танцевальный дуэт и прокомментировал свою победу на этапе Гран‑при России в Москве.

Ангелопол: Самые положительные эмоции после победы. Старались сделать максимум после моего маленького косяка в ритм‑танце. Но это не наш предел, были прокаты получше на тренировках. Сейчас поработаем и поедем на Россию с лучшими прокатами.

Кагановская: Я люблю плакать после соревнований. Хорошо прокатали, я очень долго делала макияж. Все оценили. Поэтому я решила, что плакать не буду. Поэтому махала себе на лицо, чтобы не расплакаться. Сколько времени потребовалось на макияж? Я встала за 1:45 до тренировки, то есть в 4:45 утра. Но для меня это успокаивающий ритуал, который приносит мне удовольствие. В обычной жизни я почти не крашусь, хотя люблю это. Так что все нормально.

Ангелопол: Следующий наш турнир? Скорее всего, чемпионат Москвы.

Кагановская: Возможно, до чемпионата России мы поедем еще куда‑нибудь выступать, чтобы не терять соревновательной формы. Все‑таки еще долго до ЧР.

Ангелопол: Мы подходим к ЧР в статусе лидеров танцев? Кто сказал? Давайте мы обсудим это после ЧР – кто лидер, кто нет. Пока мы просто готовимся к главному старту сезона.

Кагановская: Наша задача – максимально чисто проехать на ЧР, показать свой максимум, работать до чемпионата, чтобы было еще лучше, чем сегодня.

Ангелопол: Соперники расстроены? Всегда есть выигравшие и проигравшие. Мы тоже много проигрывали и расстраивались. Поражения есть у всех, они должны мотивировать.