Артур Гачинский: «Вчера Коляда заколачивал прыжки как гвозди. В произвольной хотелось бы увидеть от него такое же хорошее выступление»

Бронзовый призер ЧМ-2011 Артур Гачинский поделился ожиданиями от произвольной программы Михаила Коляды на четвертом этапе Гран-при России в Москве.

Накануне Коляда выиграл короткую программу.

«Михаил Коляда вчера выступил отлично. И не было ничего такого, к чему можно было бы придраться. Он отлично исполнил весь прыжковый контент, он заколачивал прыжки как гвозди.

Михаил выступил просто здорово. И сегодня в произвольной программе хотелось бы увидеть от него такое же хорошее выступление. И в дальнейшем, конечно, тоже», – сказал Гачинский.

Гран-при России. «Московские звезды». Коляда, Гуменник, Семененко, Игнатов представят произвольные программы