Ирина Хавронина: «Выдали максимум на сегодняшний день. Баллы? Конечно, немного расстроены»

Танцевальный дуэт и прокомментировал свое выступление на этапе Гран‑при России в Москве (3-е место).

Хавронина: Сегодня катались довольно хорошо. Выдали максимум на сегодняшний день. Понравился наш прокат. Дальше будем улучшаться. Довольны своими ощущениями.

Баллы? Конечно, немного расстроены. Каждый спортсмен выходит за победой. Будем работать дальше. Глобально получилось все, но всегда есть мелкие недочеты. Потом будем смотреть и разбирать программу.

Нам намного легче ехать по сравнению с Сочи. От старта к старту соревновательный опыт прибавляется. Сколько бы нам поставила по пятибалльной шкале? Четыре с плюсом.

По финалу Гран‑при еще не смотрели. Скажут ехать – поедем. Чемпионат России же еще будет. Это основной старт. Сейчас отдохнем немного после этого проката и будем дальше работать. Главное – кататься в кайф и на максимум. Мы в кайф катаемся? Да.

Нет такого, что в нашей паре кто‑то более активный. Когда кому‑то плохо из нас, другой поддерживает.

Чиризано: Мы два мотора!

Хавронина: Мотивация? Спортсмену хочется выигрывать, быть конкурентоспособным. Вызывать эмоции у зрителей.

Чиризано: Главное – работать над своим катанием и улучшать свой «скилл». Читаю ли новости и комментарии о нас? У меня есть Telegram‑канал. Там читаю комментарии.