Валерий Ангелопол: «Мне не особо понравилось, что я сегодня сделал. Но будем больше работать, чтобы к чемпионату России программа была в идеальном состоянии»

Танцевальный дуэт Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, а также их тренер Анжелика Крылова оценили итоги четвертого этапа Гран-при России в Москве.

Сегодня Кагановская и Ангелопол одержали победу в танцах на льду.

– Оцените катание своих ребят?

Крылова: Очень довольна выступлением ребят, они сделали максимум того, что мы наработали на данный момент. Я увидела, что они могут на соревнованиях сделать то, что делают на тренировках, и даже лучше. Я очень довольна, на меня произвела впечатление эта программа сегодня, это здорово.

– Я часто вижу секундомер у вас в руках. Сегодня его не было, и поддержку передержали.

Крылова: Он был, у меня на секундомере было меньше 12, но, видимо, я ошиблась. Может, нервничала сильно.

– То есть ошибся тренер – не спортсмены?

Ангелопол: Всегда ошибается команда.

– Вам поставили дедакш за передержанную поддержку. Если бы не она, вы бы пробили 200 баллов – есть желание эту черту перейти?

Ангелопол: Конечно, есть, я самокритичен, и мне не особо понравилось, что я сегодня сделал. Но мы будем работать еще больше, чтобы к чемпионату России программа была в идеальном состоянии.

– Мне показалось, что Василиса повзрослела по сравнению с первым этапом и каталась более уверенно и легко. Так ли это?

Кагановская: Сегодня было намного легче в физическом плане, но сложнее в моральном. Надеюсь, то, что вы сказали, это правда, и так все подумали, все это увидели.

Секрет в медитации, духовном развитии. Ладно, я шучу – секрет в тренировках.

Крылова: В тяжелых, сложных тренировках, преодолении себя. У ребят огромный потенциал. Надеюсь, к ЧР я приведу их в хорошую форму. Еще лучше, чем сейчас.

Мы планируем сделать соревнования до ЧР – не знаю, мы заявлены на чемпионат Москвы. Посмотрим, может, еще какой-то промежуточный турнир, потому что еще долго до ЧР.

– Жаль, что Первый канал ничего не придумал для танцоров на прыжковом турнире. Постараемся над этим подумать, а если у вас есть идеи, то можете нам накинуть.

Кагановская: Турнир твиззлов, кто больше выкрутил. Не знаю, других идей нет, – ответили они в эфире Первого канала.