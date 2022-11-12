Илья Княжук: «Дополнительных задач на этот этап Гран-при у нас не появилось. Появилось больше уверенности»

Спортивная пара Наталья Хабибуллина - Илья Княжук оценили свое выступление на этапе Гран‑при России в Москве, где заняли второе место в короткой программе.

Княжук: Очень круто. Очень классный зал. Классный лед.

Хабибуллина: Зал тепло поддерживает.

Княжук: Каково выходить в статусе победителей первого этапа [Гран‑при]? Нам – как обычно. Ничего не поменялось.

Хабибуллина: Тренеры нас похвалили, но на следующий день мы пришли и начали работать как обычно.

Княжук: Задач дополнительных на этот этап у нас не появилось. Появилось больше уверенности.

Хабибуллина: Наша задача – чисто кататься. Первыми четырьмя элементами сегодня я довольна. А вот вторую часть, если смотреть на баллы, можно было получше постараться. Посмотрим распечатки, сделаем выводы.

Княжук: В целом прокат получился эмоциональным. Во второй части придумал себе новые «руки». Начал немного импровизировать, потому что зал очень классный.

Хабибуллина: Мы здесь первый раз. Честно говоря, даже не знала, какая здесь арена и то, что их тут две. Хотелось бы выступить на главной арене? Даже не знаю. Нам и этого хватило. Поддержка была очень хорошая.

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