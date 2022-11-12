Анастасия Мишина: «Наш секрет уверенности в том, что Москвина приходит на соревнования с ведром и собирает все наши «дрожи»

Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов оценили свое выступление на этапе Гран-при России в Москве.

Сегодня дуэт занял первое место в короткой программе, набрав 86,47 балла, что превышает мировой рекорд.

– С какими эмоциями вы выходили на старт?

Галлямов: Во-первых, хочу поприветствовать: привет Москва. Настроение у нас было сегодня полностью вальсовое, мы рады, что вновь выступили перед вами. Спасибо за вашу поддержку и теплоту.

Мишина: Нам очень приятно выступить при публике. У нас был перерыв в месяц до соревнований. Мы очень скучали.

– У вас невероятная уверенность. Как этого добиться?

Галлямов: Без тренировок никуда не деться, нужно оставаться полностью уверенным в себе. И знать то, что ты должен исполнять.

Мишина: Вообще, секрет уверенности заключается в том, что Тамара Николаевна (Москвина) приходит на соревнования с ведром – и она собирает все наши «дрожи», поэтому мы ничего не боимся.

– Как вы оцениваете прокат – всем довольны?

Мишина: Мы немного аккуратничали, все-таки месяц перерыв, но завтра мы откатаемся на полную.

Галлямов: Так скажем, вдарим рок-н-ролла, – ответили фигуристы в эфире Первого канала.