Туктамышева выиграла короткую программу на Гран-при в Москве с лучшим результатом сезона в России, опередив Валиеву

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева выиграла короткую программу на четвертом этапе Гран-при России в Москве.

Фигуристка показала лучший результат сезона в России, набрав 84,05 балла. В прокате она чисто исполнила тройной аксель, каскад тройной лутц – тройной тулуп, а также тройной флип.

Второй результат сезона (83,92) – у Камилы Валиевой. В октябре она выиграла короткую программу на первом этапе Гран-при, прыгнув двойной аксель, тройной флип, тройной лутц – тройной тулуп.

Топ-3 в сезоне (83,39) замыкает Софья Акатьева, которая сегодня исполнила тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп.