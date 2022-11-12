Софья Муравьева: «Эмоции потрясающие. Правда, нервничала немножко – когда вращение делала, даже нога тряслась»

Фигуристка Софья Муравьева оценила выступление на этапе Гран-при России в Москве, где она занимает второе место после короткой программы.

«Эмоции потрясающие. Правда, нервничала немножко. Когда вращение делала, даже нога тряслась от нервов. Рада что хорошо откатала.

С ногой и в прошлом сезоне были проблемы. Весь сезон каталась с больной ногой на обезболивающих. На соревнованиях в ЦСКА я откатала короткую, потом заболела. Затем вышла на лед, жутко болела нога, даже не могла кататься.

Меня направили на лечение, я месяц лечилась, потом мне запретили кататься. Два месяца не каталась в итоге. Только с нового сезона вышла на лед. Нога то болела, то нет. Но сейчас все получше.

Мотивацию не ищу. Она и так у меня есть. Очень люблю этот вид спорта, мне очень нравится», – рассказала Муравьева.

⚡ Туктамышева лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России в Москве, Акатьева – 2-я, Муравьева – 3-я, Зинина – 4-я