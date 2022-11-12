Софья Акатьева: «Старалась максимально успокоиться, чтобы были мягкие ноги, раскрыть образ, сделать чисто»

Российская фигуристка прокомментировала свое выступление с короткой программой на четвертом этапе Гран-при в Москве, где она стала второй.

«Очень понравилось выступать сегодня. Катала первая после разминки. Волнение было несильным. Старалась максимально успокоиться, чтобы были мягкие ноги, раскрыть образ, сделать чисто.

Да, мы работали над тройным акселем. Последнюю неделю он получался стабильно. Главное было не начать переживать и сделать то, что делаю на тренировках.

Сегодня получилось настроиться. Главное – провести разминку без нервов, а потом уже нет никаких мыслей, потому что ты был полностью в себе. Все идет от тренировок. Если там все получалось, то и на соревнованиях все получится.

Конечно, приятно такие баллы получить. Но хотела, в первую очередь, для себя максимум сделать», – сказала Акатьева.