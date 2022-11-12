Елизавета Туктамышева: «Самое неожиданное место, где меня узнавали, – продуктовый магазин, когда я покупала бутылку вина»

Чемпионка мира перед этапом Гран-при России в Москве побеседовала с Максимом Траньковым.

– Ожидания от сезона в трех словах.

– Тоскливо. Неоднозначно. Мотивация.

– Какую песню включишь на тренировке?

– Gangsta’s Paradise. Классика моего ответа про песни.

– Самые неожиданные слова, которые ты слышала от тренера после проката.

– Обычно это «Лизик, ты молодец» или «Можно было побороться». Но чего-то неожиданного не припомню.

– Подарок от болельщиков, который больше всего удивил.

– Это не был суперкреативный подарок, просто приятно удивил – мне подарили профессиональный шампунь, который идеально подошел, я в него влюбилась и теперь постоянно покупаю.

– Самый известный человек, которого встретила за последнее время.

– Алина Загитова, наверное.

– Как бы тебя описали друзья?

– Сумасшедшая, веселая, иногда душнила бываю, но не всегда.

– Когда тебе в последний раз было стыдно?

– Никогда.

– Какую роль в кино хотела бы сыграть?

– С удовольствием сыграла бы в ситкоме или комедии. Что-нибудь смешное. Мне бы даже не пришлось вливаться в эту роль.

– Самое нелепое, что читала о себе в интернете.

– Однажды читала фанфик про меня с Андреем (Лазукиным), и это было очень смешно и нелепо.

– Самое неожиданное место, где тебя узнавали.

– В продуктовом, когда я покупала бутылку вина, – сказала Туктамышева.