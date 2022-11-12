Елизавета Туктамышева: «Самое неожиданное место, где меня узнавали, – продуктовый магазин, когда я покупала бутылку вина»
Чемпионка мира Елизавета Туктамышева перед этапом Гран-при России в Москве побеседовала с Максимом Траньковым.
– Ожидания от сезона в трех словах.
– Тоскливо. Неоднозначно. Мотивация.
– Какую песню включишь на тренировке?
– Gangsta’s Paradise. Классика моего ответа про песни.
– Самые неожиданные слова, которые ты слышала от тренера после проката.
– Обычно это «Лизик, ты молодец» или «Можно было побороться». Но чего-то неожиданного не припомню.
– Подарок от болельщиков, который больше всего удивил.
– Это не был суперкреативный подарок, просто приятно удивил – мне подарили профессиональный шампунь, который идеально подошел, я в него влюбилась и теперь постоянно покупаю.
– Самый известный человек, которого встретила за последнее время.
– Алина Загитова, наверное.
– Как бы тебя описали друзья?
– Сумасшедшая, веселая, иногда душнила бываю, но не всегда.
– Когда тебе в последний раз было стыдно?
– Никогда.
– Какую роль в кино хотела бы сыграть?
– С удовольствием сыграла бы в ситкоме или комедии. Что-нибудь смешное. Мне бы даже не пришлось вливаться в эту роль.
– Самое нелепое, что читала о себе в интернете.
– Однажды читала фанфик про меня с Андреем (Лазукиным), и это было очень смешно и нелепо.
– Самое неожиданное место, где тебя узнавали.
– В продуктовом, когда я покупала бутылку вина, – сказала Туктамышева.
Комментарии