Татьяна Мишина о четверном тулупе Туктамышевой: «По готовности посмотрят – будут сейчас делать или к следующему этапу»

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Тренер Татьяна Мишина рассказала, будет ли Елизавета Туктамышева исполнять четверной тулуп на этапе Гран-при России в Москве.

Ранее фигуристка поделилась видео исполнения прыжка на тренировке.

«Лиза уезжала в хорошем настроении, на тренировке она выезжала четверной тулуп. Но это уже по готовности посмотрят – будут ли сейчас делать или к следующему этапу, или на прыжковом турнире пробовать», – сказала Мишина.

Елизавета Туктамышева прыгнула четверной тулуп на тренировке

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