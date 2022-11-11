Татьяна Мишина о четверном тулупе Туктамышевой: «По готовности посмотрят – будут сейчас делать или к следующему этапу»

Тренер Татьяна Мишина рассказала, будет ли Елизавета Туктамышева исполнять четверной тулуп на этапе Гран-при России в Москве.

Ранее фигуристка поделилась видео исполнения прыжка на тренировке.

«Лиза уезжала в хорошем настроении, на тренировке она выезжала четверной тулуп. Но это уже по готовности посмотрят – будут ли сейчас делать или к следующему этапу, или на прыжковом турнире пробовать», – сказала Мишина.

Елизавета Туктамышева прыгнула четверной тулуп на тренировке