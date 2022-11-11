Татьяна Мишина о контенте Семененко на Гран-при в Москве: «Четверные будут: в короткой – два, в произвольной – как будет видно по ситуации»
Тренер Татьяна Мишина рассказала, что фигурист Евгений Семененко будет исполнять четверные прыжки на этапе Гран-при России в Москве.
«Посмотрим, как будет, уезжал с хорошим настроем. Готовность, конечно, не стопроцентная, но уже хотелось начать, чтобы не получилось, что совсем на последних этапах выступал, поэтому уже решили, что будет стартовать сейчас.
Четверные, конечно, будут, в короткой – два, в произвольной – как будет видно по ситуации, как будет риттбергер получаться, где-то три-четыре четверных стоят в программе», – сказала Мишина.
Тренер отметила, что не поехала с Семененко в Москву.
«Быстро решили вопрос, что он сейчас будет стартовать, поэтому уже на следующий этап поеду в Пермь», – добавила она.
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