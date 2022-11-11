Татьяна Мишина о контенте Семененко на Гран-при в Москве: «Четверные будут: в короткой – два, в произвольной – как будет видно по ситуации»

Тренер Татьяна Мишина рассказала, что фигурист будет исполнять четверные прыжки на этапе Гран-при России в Москве.

«Посмотрим, как будет, уезжал с хорошим настроем. Готовность, конечно, не стопроцентная, но уже хотелось начать, чтобы не получилось, что совсем на последних этапах выступал, поэтому уже решили, что будет стартовать сейчас.

Четверные, конечно, будут, в короткой – два, в произвольной – как будет видно по ситуации, как будет риттбергер получаться, где-то три-четыре четверных стоят в программе», – сказала Мишина.

Тренер отметила, что не поехала с Семененко в Москву.

«Быстро решили вопрос, что он сейчас будет стартовать, поэтому уже на следующий этап поеду в Пермь», – добавила она.