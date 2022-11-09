Алена Леонова: «Трусова еще не набрала оптимальную форму. Зная ее и ее рвение, можно надеяться, что она вернет четверные»

Серебряный призер чемпионата мира-2012 Алена Леонова считает, что Александра Трусова может восстановить четверные элементы.

– Трусова проиграла заслуженно [на Гран-при в Сочи]. Можно сказать, что у нее не сложились обе программы. Хотя короткая программа мне понравилась. Но рано еще говорить, если человек только-только сменил тренера и только-только поставил программы. Это очень тяжело. Для данного момента она неплохо эти программы откатала. Судить ее строго пока не стоит.

– А зачем она вообще ушла от Тутберидзе? Чтобы проигрывать другим ученицам, которые котировались ниже самой Трусовой?

– Я не знаю. Мне остается опираться на ее же слова. Может, и правда дело в том, что нагрузка у Тутберидзе стала для Трусовой слишком сильной. Она как бы не справлялась, сама так и говорила. А от себя я не могу ничего сказать.

Любой спортсмен время от времени хочет попробовать что-то новое. Пусть попробует, может, в новой группе у Трусовой лучше получится, кто знает. Порой смена тренера дает сильный толчок – иногда вверх, но порой и вниз.

– От Тутберидзе уходили многие. Медведева, Косторная, для Трусовой это уже рецидив. Все закончили фактически карьеры. Трусова следующая?

– Тенденция, конечно, такая, да. Уходят и заканчивают – ничего больше не получается. Что касается Саши Трусовой, то мне кажется, что это другое. Во-первых, она не набрала еще оптимальную форму.

А главное, Трусова уже показывала, что может быть хорошей независимо от того, у какого тренера катается. Я думаю, что все дело пока только в форме. Рано делать какие-то выводы. Когда она восстановит хотя бы три четверных в своей произвольной программе, тогда уже можно будет поговорить.

– Будет она их вообще делать, как думаете?

– Если в форму себя приведет, то да. Пока тяжеловато складывается, но время есть. До чемпионата России еще два месяца. Зная Сашу и ее рвение, можно надеяться, что она вернет четверные элементы. Главное, чтобы ее не беспокоили травмы, – сказала Леонова.

Трусова и правда новая – в платье, номере и даже ошибках. Не меняется одно – она проигрывает