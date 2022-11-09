Ученики «Ангелов Плющенко», «Хрустального» и других академий выступят в командной «Битве школ» среди юношей

14 ноября в Москве стартуют командные юношеские соревнования «Битва школ» в рамках Кубка московского спорта.

Фигуристы будут выступать на протяжении семи туров: первый пройдет 14 ноября 2022 года, заключительный – 27 мая 2023-го (в июне также состоится финал серии).

В первом туре выступят школы «Хрустальный», «Ангелы Плющенко», «Конёк Чайковской», «Медведково», «Олимп», отделение «Серебряные акулы», «Столица», «Мой путь», «Снегирь», «Новая Лига» и «Динамо».