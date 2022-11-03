Гран-при России. «Идель». Коломенская и Фролов, Румак и Гончаров, Алексова и Владимиров покажут произвольные танцы

3 ноября на третьем этапе Гран-при России «Идель» в Казани дуэты представят произвольные танцы в соревнованиях КМС. После ритм-танца лидируют Анна Коломенская и .

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

3-й этап

Казань

«Идель»

Танцы на льду, КМС

Произвольный танец

Начало – 13.15 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Дарья Лунина – Андрей Акулов

2. Анна Елисеева – Михаил Числов

3. Александра Воронова – Андрей Халаньков

Вторая разминка

4. Алиса Абдулина – Егор Петров

5. Вероника Шульпина – Глеб Солович

6. Мария Сорокина – Арсений Антропов

7. Ольга Федорова – Сергей Лагутов

8. Ульяна Ермакова – Артем Крылов

Третья разминка

9. Варвара Курносенко – Федор Варламов

10. Елизавета Малеина – Григорий Родин

11. София Алексова – Илья Владимиров

12. Анна Румак – Глеб Гончаров

13. Анна Коломенская – Артем Фролов

Положение после ритм-танца

1. Анна Коломенская – Артем Фролов – 66,12

2. Анна Румак – Глеб Гончаров – 64,89

3. София Алексова – Илья Владимиров – 61,55

4. Елизавета Малеина – Григорий Родин – 61,26

5. Варвара Курносенко – Федор Варламов – 60,03

6. Ульяна Ермакова – Артем Крылов – 56,04

7. Ольга Федорова – Сергей Лагутов – 52,67

8. Мария Сорокина – Арсений Антропов – 51,23

9. Вероника Шульпина – Глеб Солович – 46,70

10. Алиса Абдулина – Егор Петров – 46,62

11. Александра Воронова – Андрей Халаньков – 41,75

12. Анна Елисеева – Михаил Числов – 41,30

13. Дарья Лунина – Андрей Акулов – 35,03

Расписание третьего этапа Гран-при России в Казани: там выступят Валиева, Синицына, Алиев, Мозалев, Тарасова и Морозов