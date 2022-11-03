Гран-при России. «Идель». Коломенская и Фролов, Румак и Гончаров, Алексова и Владимиров покажут произвольные танцы
3 ноября на третьем этапе Гран-при России «Идель» в Казани дуэты представят произвольные танцы в соревнованиях КМС. После ритм-танца лидируют Анна Коломенская и Артем Фролов.
Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
3-й этап
Казань
«Идель»
Танцы на льду, КМС
Произвольный танец
Начало – 13.15 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Дарья Лунина – Андрей Акулов
2. Анна Елисеева – Михаил Числов
3. Александра Воронова – Андрей Халаньков
Вторая разминка
4. Алиса Абдулина – Егор Петров
5. Вероника Шульпина – Глеб Солович
6. Мария Сорокина – Арсений Антропов
7. Ольга Федорова – Сергей Лагутов
8. Ульяна Ермакова – Артем Крылов
Третья разминка
9. Варвара Курносенко – Федор Варламов
10. Елизавета Малеина – Григорий Родин
11. София Алексова – Илья Владимиров
12. Анна Румак – Глеб Гончаров
13. Анна Коломенская – Артем Фролов
Положение после ритм-танца
1. Анна Коломенская – Артем Фролов – 66,12
2. Анна Румак – Глеб Гончаров – 64,89
3. София Алексова – Илья Владимиров – 61,55
4. Елизавета Малеина – Григорий Родин – 61,26
5. Варвара Курносенко – Федор Варламов – 60,03
6. Ульяна Ермакова – Артем Крылов – 56,04
7. Ольга Федорова – Сергей Лагутов – 52,67
8. Мария Сорокина – Арсений Антропов – 51,23
9. Вероника Шульпина – Глеб Солович – 46,70
10. Алиса Абдулина – Егор Петров – 46,62
11. Александра Воронова – Андрей Халаньков – 41,75
12. Анна Елисеева – Михаил Числов – 41,30
13. Дарья Лунина – Андрей Акулов – 35,03
Расписание третьего этапа Гран-при России в Казани: там выступят Валиева, Синицына, Алиев, Мозалев, Тарасова и Морозов
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