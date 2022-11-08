Туктамышева и Коляда не выступят на шоу Плющенко в Москве

Продюсер Яна Рудковская сообщила, что Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда не выступят на юбилейном шоу Евгения Плющенко в Москве, которое пройдет 12 ноября.

Фигуристы принимали участие в первом шоу 6 ноября в Санкт-Петербурге.

«Ни Елизаветы Туктамышевой, ни на юбилейном шоу в Москве не будет. Так как у них совпадают расписания с этапом в Москве, их заменили.

Мы изначально не знали, как они будут распределены на этапы, поэтому совпало расписание.

В Москве выступят Елена Ильных, Сергей Полунин, , , , , , Елизавета Худайбердыева – , – . И еще будут сюрпризы», – сказала Рудковская.