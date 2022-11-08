Туктамышева и Коляда не выступят на шоу Плющенко в Москве

Теги Евгений Плющенко сборная России Яна Рудковская ледовые шоу Фигурное катание

Продюсер Яна Рудковская сообщила, что Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда не выступят на юбилейном шоу Евгения Плющенко в Москве, которое пройдет 12 ноября. 

Фигуристы принимали участие в первом шоу 6 ноября в Санкт-Петербурге. 

«Ни Елизаветы Туктамышевой, ни Михаила Коляды на юбилейном шоу Евгения Плющенко в Москве не будет. Так как у них совпадают расписания с этапом Гран-при в Москве, их заменили.

Мы изначально не знали, как они будут распределены на этапы, поэтому совпало расписание. 

В Москве выступят Елена Ильных, Сергей Полунин, Александра Трусова, Марк Кондратюк, Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Алена Косторная, Елизавета Худайбердыева – Егор Базин, Аннабель МорозовДевид Нарижный. И еще будут сюрпризы», – сказала Рудковская.

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