Туктамышева и Коляда не выступят на шоу Плющенко в Москве
Продюсер Яна Рудковская сообщила, что Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда не выступят на юбилейном шоу Евгения Плющенко в Москве, которое пройдет 12 ноября.
Фигуристы принимали участие в первом шоу 6 ноября в Санкт-Петербурге.
«Ни Елизаветы Туктамышевой, ни Михаила Коляды на юбилейном шоу Евгения Плющенко в Москве не будет. Так как у них совпадают расписания с этапом Гран-при в Москве, их заменили.
Мы изначально не знали, как они будут распределены на этапы, поэтому совпало расписание.
В Москве выступят Елена Ильных, Сергей Полунин, Александра Трусова, Марк Кондратюк, Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Алена Косторная, Елизавета Худайбердыева – Егор Базин, Аннабель Морозов – Девид Нарижный. И еще будут сюрпризы», – сказала Рудковская.
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