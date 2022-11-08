Продюсер Яна Рудковская рассказала, как прошло шоу двукратного олимпийского чемпиона «35 лет на льду» в Санкт-Петербурге.

«Получилось все довольно фундаментально. Вряд ли сейчас еще кто‑то способен собрать на мероприятии почти 12 тысяч человек. Поэтому мы, разумеется, всем довольны. Как всегда, Питер у нас проходит на ура, даже лучше, чем Москва: практически билеты все разошлись, осталось где‑то 200 штук на самый верхний ярус.

Пригасили ребят из школы , многодетные семьи мобилизованных военных, сам Алексей Николаевич очень трогательно поздравил Евгения, подарил ему специально нарисованный портрет. Поклон от Тамары Николаевны Москвиной на льду тоже дорогого стоит.

Сам Евгений выполнил 12 тройных прыжков, не сделав ни одного срыва! Думаю, в 40 лет прыгать 12 тройных – это высочайший класс.

Что касается совместного номера Саши (Трусовой) и Марка (Кондратюка), это была моя идея. Долго их уговаривала и, к счастью, уговорила. Ребята по‑прежнему в профессиональном спорте, поэтому номер было поставить сложно.

Саша и Марк – большие молодцы, что согласились, мы сделали замечательную «затравку» перед новогодним шоу «Лебединое озеро». Мне кажется, зрители остались в полном восторге, это был один из самых эффектных номеров, настоящий фурор. Ни я, ни Женя, ни разу не видели, чтобы фигуристка каталась в театральной маске весь номер.

Для Трусовой и Кондратюка были созданы все необходимые условия, чтобы шоу прошло на высочайшем уровне. Наша семья и и наши главные главные солисты всегда традиционно в Питере живут в гостинице «Астория». Мы вообще всегда в создаем нашим солистам-звездам комфортные условия для работы. Я считаю, что надо спортсменам создавать такие условия, чтобы они катались с удовольствием.

Как итог – Кондратюк вчера (6 ноября – Sports.ru) прыгнул пять четверных. А Макар Игнатов – три четверных. У них вчера был такой своеобразный «спарринг» по четверным, и Марк его выиграл», – сказала Рудковская.

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