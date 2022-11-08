Алексей Железняков о деле Валиевой: «Это либо провокация, либо подделка проб. Недоброжелатели могли что-то подсыпать Камиле»

Хореограф Алексей Железняков высказался о передаче допинг-дела в Спортивный арбитражный суд ( ).

«Я сам, если честно, не понимаю, что происходит. Не понимаю, почему все так затянулось. У меня есть полная уверенность в чистоте Валиевой.

Это либо провокация, либо просто подделка проб. Какие-то недоброжелатели могли что-то добавить Камиле. Могли в бутылку подсыпать или в еду добавить. За этим почти невозможно уследить.

Я всех наших девочек знаю как родных. Чтобы Валиева воспользовалась допингом — для меня нонсенс. Она была на пике формы, ей ничего не было нужно. Ей природой от бога дан такой «допинг», что любой позавидует.

Камила же не глупая девочка, чтобы перед Олимпиадой и чемпионатом мира принимать допинг — это смертельный приговор. Но я уверен, что это не ее история, она бы в жизни не притронулась ни к какому допингу!» — сказал Железняков.