Павел Дрозд: «Не будем кокетничать и говорить, что все это не важно. Первое место важно. Мы будем бороться и показывать прогресс от старта к старту»

Танцевальный дуэт Елизавета Шанева и прокомментировал второе место на этапе Гран-при России в Казани.

«Сегодня мы испытали кайф от того, как мы катались. Невероятно принимала публика, одно удовольствие было кататься. Фантастически! Один тот факт, что вся команда поехала с нами на соревнования и каждый день с нами работает, говорит о заинтересованности тренерского штаба. Помним о всех, наша команда – это не только сам Александр Вячеславович Жулин. Это и хореографы, и специалисты по поддержкам.

Мы только начинаем свой путь. Конечно, мы не будем кокетничать и говорить, что все это не важно. Первое место важно. Но, в любом случае, это не единственный старт у нас. Как бы что ни случилось, мы будем бороться и, самое главное, показывать прогресс от старта к старту. Это не только наше внутреннее ощущение, но и мнение окружающих. Путь у нас долгий. От себя мы будем прикладывать все усилия.

Для нас спорт – это профессия. Все мы знаем, для чего приходим на каток. Соревнования – это показатель нашего результата, поэтому от самих себя мы требуем максимума на каждой тренировке», – сказал Дрозд.

«Мы очень любим наших тренеров. У нас дружная группа, мы равняемся на самих себя. Есть тренировочный план, мы его выполняем. А как его выполняют ребята, мы не смотрим. Конечно было бы лучше выиграть, но мы не расстраиваемся. Все впереди, у нас будет еще один этап», – добавила Шанаева.