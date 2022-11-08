Гран-при России. «Московские звезды». КМС. Пары выступят с короткими программами

Сегодня на четвертом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве пары покажут короткие программы в категории КМС.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

4-й этап

«Московские звезды»

Москва

Пары, КМС

Короткая программа

Начало – 20.00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

ПРИМЕЧАНИЕ: состав участников будет добавлен позднее.

Расписание четвертого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Дэвис и Смолкин, Туктамышева, Акатьева, Коляда, Мишина и Галлямов