Букин об отстранении сборной России: «Не сомневаюсь, что мы вернемся на международные соревнования»

Пятикратный призер чемпионатов Европы в танцах на льду Иван Букин уверен, что российские фигуристы вернутся к международным стартам.

«Я рад за ребят, что у них есть соревнования. Хочу поблагодарить федерацию [фигурного катания России], за то, что есть соревнования, они сделали все, чтобы спортсмены продолжали кататься и совершенствоваться, это большая работа.

Я как спортсмен четко понимаю, что соревнования такого уровня нужны, неважно, сколько там пар, одна или 25. Главное, что они есть, и спортсмены могут отрабатывать свое мастерство не только на тренировках, но и показать свои программы судьям и зрителям, которые дают любовь и заряжают энергией», – сказал Букин.

«Я смотрю этапы международного Гран-при, мне интересно. Я думаю, что наши этапы можно сравнивать, у нас много новых хороших пар, а старые вышли на новый уровень, они могут быть конкурентоспособными на международном уровне.

Я не сомневаюсь, что мы вернемся на международные соревнования, это спорт, там всегда добрая и позитивная атмосфера. Надеюсь, скоро все придет в норму», – отметил фигурист.

Иван Букин: «Я никуда не уходил, не заканчивал карьеру. Мы с Сашей Степановой обязательно вернемся»