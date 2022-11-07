Иван Букин: «Я никуда не уходил, не заканчивал карьеру. Мы с Сашей Степановой обязательно вернемся»

Пятикратный призер чемпионатов Европы Иван Букин, выступающий в танцах на льду с Александрой Степановой, рассказал, что дуэт вернется к соревнованиям.

В сентябре фигуристы объявили о паузе в карьере из-за травмы партнерши.

«Я никуда не уходил, не заканчивал карьеру. Мы обязательно с Сашей вернемся.

Пока не знаю, когда конкретно вернемся, но думаю, это будет в скором времени.

Насчет чемпионата России мы еще не решили, посмотрим», – сказал Букин.