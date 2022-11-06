Максим Траньков: «Турнир для Тарасовой и Морозова прошел привычно, с качелями, но за это их и любят – они вызывают эмоции, болеть за них валидольно»

Двукратный олимпийский чемпион высказался о выступлении и на этапе Гран-при России в Казани (1-е место).

«Безусловно, в первую очередь я доволен произвольной программой – удалось показать практически максимум и с новым элементом – совместным вращением, которое было доработано после Гран-при в Москве.

Нужно усложняться, нужно поработать над каскадом – тот, что они выполняли в последнее время, морально устарел, в планах его усилить.

В Сочи наблюдал за и Дмитрием Козловским, видел, что ребята разучивают четверную подкрутку и уже неплохо ее делают. Поэтому думаю, что, как вариант, для прыжкового турнира, например, надо попробовать ее вспомнить. Они ее раньше исполняли, и довольно успешно.

Короткой программой я недоволен, конечно. Потому что нельзя на тренировках спокойно и чисто катать программу и срывать какие-то элементы на прокатах, а на каких-то просто разгильдяйски терять уровни. Иначе как разгильдяйскими потери на тодесе и вращении я их назвать не могу.

В целом турнир прошел привычно, с качелями, но за это их (Тарасову и Морозова) и любят зрители – они вызывают эмоции, болеть за них валидольно. Я с ними уже столько лет бок о бок иду, для меня это родные люди – и радоваться, и горевать с ними для меня нормальная, семейная ситуация», – сказал Траньков.