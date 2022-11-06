Евгения Тарасова: «Сегодня был совсем другой настрой. Я благодарна Вове Морозову, что вчера поддержал — за это ему большое спасибо»

Фигуристы Евгения Тарасова и прокомментировали победу на этапе Гран-при России в Казани.

Тарасова: Сегодня был совсем другой настрой. Я благодарна Вове, что вчера поддержал и мы смогли обсудить — за это ему большое спасибо. Поэтому сегодня совсем с другим настроением выходили.

Морозов: Что за обсуждения? Это личное. Что случилось в Москве? Много аспектов. Сезон постолимпийский, все равно много сил отдали на Олимпийских играх, и эмоций. Сейчас у нас есть желание, и на этом желании мы выходим и катаемся. Если не будет желания, то совсем будет тяжело. Даже с физикой.

Планы на будущее? Сезон докатывать надо. Следующий турнир — чемпионат России. Все-таки прыжковый — это фестиваль. Как атмосфера? Отличная, приятная. Сегодня зал был более насыщенный из трех этапов, которые прошли. Очень здорово, что столько людей пришло, смотрят, болеют, поддерживают. Зал живой — класс!

Тарасова: Слушаем ли оценки предыдущих пар? Мы находимся на льду в этот момент, раскатываемся. Может, да, мы где-то слышим, но не заостряем внимание.