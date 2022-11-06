Попова о произвольном танце Морозов и Нарижного: «Тут и костюм отсылает к Пападакис и Сизерону. Это некий оммаж на их творчество»
Хореограф Бетина Попова высказала мнение о произвольном танце Аннабель Морозов и Девида Нарижного под «Лунную сонату».
Под эту же музыку катались в сезоне-2017/18 французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.
«Тут и костюм отсылает к Габриэле и Гийому, наверное, правильнее сказать, что это некий оммаж на их творчество. Множество музыкальных произведений в фигурном катании используется достаточно часто, у этого есть и плюсы, и минусы.
Каждый спортсмен и постановщик по-своему интерпретируют музыку – кто-то вдохновляется кумирами или балетными и современными танцовщиками, кто-то пытается сделать что-то новое, у каждого из этих путей есть право на жизнь. Дальше уже зрителю выбирать, что ему больше по душе – эксперименты или же отсылки к уже знакомым и любимым образам», – сказала Попова.
Сегодня дуэт одержал победу на этапе Гран-при России в Казани.
«Аннабель с Девидом набрали очень приличную сумму, притом что по технике у них некоторые уровни были не максимальные, а, значит, потенциал этой программы еще не был раскрыт до конца. Они совсем юный дуэт, как и все три пары, занявшие пьедестал.
Каждый дуэт выбрал свою стратегию для произвольной – Пасечник и Некрасов выбрали путь что-то совершенно нового для обоих партнеров и не прогадали, да, было серьезное падение на хореографическом элементе, но программа мощная, насыщенная, интересная и запоминающаяся.
Победители выбрали некую уже знакомую всем ассоциацию с лидерами мировых танцев, но интерпретировали ее по-своему, Шанаева и Дрозд взяли тему, которая уже знакома партнеру, потому что он ее воплощал на льду уже с предыдущей партнершей», – добавила она.
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