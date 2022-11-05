Бетина Попова: «Валиева в своей карьере уже многое ощутила, выступление в родных стенах для такого профессионала не должно являться давящим фактором»

Хореограф Бетина Попова оценила выступление фигуристки в короткой программе на этапе Гран-при России в Казани, где она стала первой.

«По этому этапу видно, что многие спортсмены лучше чувствуют свои программы и начинают прикатывать их. Это было видно и у Камилы сегодня, она была очень хороша.

Если говорить о давлении, Камила в своей карьере уже многое ощутила, выступление в родных стенах для такого профессионала не должно являться каким-то давящим фактором, скорее, наоборот, это радость выступать перед такой публикой в этом дворце», – сказала Попова.

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