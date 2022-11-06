Некрасов о падении: «Технический момент, легко исправимая ситуация. По сравнению с предыдущим выступлением прокат хороший»
Фигуристы Елизавета Пасечник и Максим Некрасов прокомментировали свое выступление на этапе Гран-при России в Казани, где они стали третьими.
В произвольном танце фигуристы допустили падение.
«Это технический момент, легко исправимая ситуация. По сравнению с предыдущим выступлением в Санкт-Петербурге это хороший прокат», – сказал Некрасов.
«Редкие ошибки, бывает, происходят. Мы между стартами работали не только над техникой, приложили большое количество усилий. Приятно, когда так поддерживают – это заряжает и мотивирует», – добавила Пасечник.
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