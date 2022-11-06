Елена Вайцеховская: «Яметова безумно самобытна, но при слове «самобытность» всегда вспоминаю фильм «Приходите завтра» и его героиню Фросю Бурлакову»

Журналист Елена Вайцеховская поделилась мнением о российской фигуристке .

«С восприятием Вероники Яметовой все сложнее. Она безумно самобытна в своем катании, но при слове «самобытность» лично я всегда вспоминаю фильм «Приходите завтра» и его героиню Фросю Бурлакову. Иначе говоря, любую самобытность, чтобы сделать ее явлением мирового масштаба, нужно очень тщательно и очень штучно вычищать. Не конвейерный товар, однозначно.

По компонентам, которые выше, чем у Синицыной… Возможно, при восприятии катания Яметовой от борта, реально срывает крышу, у судей в том числе. Через экран такого эффекта не заметила. Спорный момент, короче…

Пока главный плюс Яметовой я вижу в том, что она, будучи прекрасно обученной, что факт, не столько соревнуется, сколько играет в соревнования с азартом невероятно энергичного ребенка», – написала Вайцеховская.