Ксения Синицына: «Вышла бы замуж за хоккеиста? Да»

Российская фигуристка рассказала есть ли у нее спортивные суеверия, а также заявила, что вышла бы замуж за хоккеиста.

«Есть ли спортивные суеверия? Нет, я, наоборот, стараюсь все делать как в обычный день, чтобы никаких не было новшеств. Если бы я была хоккеистом, какой бы у меня был хват? Правый.

В женский хоккей? Нет, никогда. Слишком агрессивно. У меня больше нежность, хрустальность, красота. Вышла бы замуж за хоккеиста? Замуж – да», – сказала Синицына.