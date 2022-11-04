Титова упала с четверного сальхова и тройного акселя в произвольной программе на этапе Гран-при России

выступила с произвольной программой среди юниорок на этапе Гран-при России «Идель» в Казани.

Фигуристка упала с четверного сальхова и тройного акселя. Также она исполнила тройной лутц, тройной риттбергер, тройной лутц – ойлер – тройной сальхов, тройной флип – тройной тулуп, секвенцию тройной флип – двойной аксель.

Титова получила за прокат 132,80 балла (72,25 за технику).

, занявшая итоговое 7-е место, зашла в произвольной программе на четверной тулуп, но упала.