Титова упала с четверного сальхова и тройного акселя в произвольной программе на этапе Гран-при России

Теги сборная России женское катание Софья Титова Мария Мазур Серия Гран-при России Фигурное катание

Софья Титова выступила с произвольной программой среди юниорок на этапе Гран-при России «Идель» в Казани.

Фигуристка упала с четверного сальхова и тройного акселя. Также она исполнила тройной лутц, тройной риттбергер, тройной лутц – ойлер – тройной сальхов, тройной флип – тройной тулуп, секвенцию тройной флип – двойной аксель.

Титова получила за прокат 132,80 балла (72,25 за технику).

Мария Мазур, занявшая итоговое 7-е место, зашла в произвольной программе на четверной тулуп, но упала. 

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