Ирина Роднина: «Непризнание CAS в России – совершенно неадекватная идея. Даже говорить об этом не хочется»

Теги Ирина Роднина Государственная дума CAS Роман Терюшков Эдуард Исаков Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала законодательную инициативу о непризнании в России решений Спортивного арбитражного суда (CAS).

Ранее соответствующий законопроект в Госдуму внесли депутат Роман Терюшков и сенатор Эдуард Исаков.

«Непризнание CAS в России – это совершенно неадекватная идея. Даже говорить об этом не хочется.

Внести законопроект – это еще не значит его рассматривать. Пока это только бумага, внесенная активистами. Посмотрим, что будет дальше», – сказала Роднина.

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