Ирина Роднина: «Непризнание CAS в России – совершенно неадекватная идея. Даже говорить об этом не хочется»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала законодательную инициативу о непризнании в России решений Спортивного арбитражного суда (CAS).

Ранее соответствующий законопроект в Госдуму внесли депутат Роман Терюшков и сенатор Эдуард Исаков.

«Непризнание CAS в России – это совершенно неадекватная идея. Даже говорить об этом не хочется.

Внести законопроект – это еще не значит его рассматривать. Пока это только бумага, внесенная активистами. Посмотрим, что будет дальше», – сказала Роднина.

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