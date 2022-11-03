Гран-при России. «Идель». КМС. Титова, Садкова, Куликова, Понтелеенко, Мазур выступят с короткими программами

Теги результаты женское катание Софья Титова Дарья Садкова Елизавета Куликова Надежда Понтелеенко Таисия Коробицина Мария Мазур Серия Гран-при России Елизавета Лабутина Виктория Яхонтова Кира Трофимова Фигурное катание

3 ноября на третьем этапе Гран-при России «Идель» в Казани девушки выступят с короткими программами.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

3-й этап

Казань

«Идель»

Девушки, КМС

Короткая программа

Начало – 17.50 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Екатерина Ципухина

2. Кира Трофимова

3. Елизавета Куликова

4. Мария Мазур

5. Анна Замятина

6. Анна Смирнова

Вторая разминка

7. Дарья Садкова

8. Таисия Коробицына

9. Риана Кадырова

10. Мария Елисова

11. Владислава Прокофьева

12. Кира Барышева

Третья разминка

13. Елизавета Лабутина

14. Софья Рудь

15. Карина Корнюшина

16. Надежда Понтелеенко

17. Виктория Яхонтова

18. Софья Титова

Расписание третьего этапа Гран-при России в Казани: там выступят Валиева, Синицына, Алиев, Мозалев, Тарасова и Морозов

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