Журанков об оценках Кондратюка на Гран-при России: «Наши судьи должны чуть-чуть быть ближе к реальности»

Комментатор Андрей Журанков и олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде высказались об оценках на этапе Гран-при России в Сочи.

Кондратюк одержал победу, набрав 279,00 балла.

«Знаете, какой момент меня несколько смущает – это к вопросу о судействе. Вопрос, я так понимаю, будет муссироваться весь этот сезон. Такие компоненты: 9; 9.25, 9.25, 9.50... Я все понимаю, но все-таки наши судьи должны как-то чуть-чуть быть ближе к реальности», – сказал Журанков в подкасте «Ход коньком».

«Я за что переживаю? Сейчас сыпят судьи вдоволь, вот честное слово. Марк все равно хорошо откатался, он 100% первый, почему бы с барского плеча ему 9.50 не поставить? Я боюсь, что мы сейчас так порадуемся за эти оценки, что, когда выйдем на международную арену, мы очень быстро опустимся с небес на землю, что они у нас на 20-30 баллов меньше», – отметила Боброва.

«Действующий чемпион мира набрал по компонентам на два балла меньше, нежели Кондратюк на нашем этапе. Это вопрос не к Кондратюку, не к Уно, это вопрос исключительно к нашему судейскому корпусу. Какая разница, набрал бы он меньше, все равно это была бы первая сумма. Давайте как-то реальнее всех судить», – добавил Журанков.

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