Судья Чепурова о выступлении Трусовой в Сочи: «На фоне отсутствия ультра‑си от Саши логично, что она уступила соперницам»

Тренер, судья региональных соревнований, продюсер Ольга Чепурова оценила выступление на этапе Гран‑при России в Сочи, где фигуристка заняла третье место.

«Короткая программа Саши впечатлила, скорее, не техникой, а успешным преображением. Было найдено много точных движений, которые фигуристка смогла очень органично интерпретировать. Несмотря на сдвоенный тулуп, Трусова смотрелась уверенно.

Стоит отметить, что дорожка у нее получилась только на 3‑й уровень. Следовательно, техническая бригада усмотрела недостаточность сложных шагов и поворотов. Правила в этом сезоне поменялись, да и спортсмены даже топ‑класса могут допускать погрешности исполнения. Третьим уровнем отмечено и второе вращение – прыжок в либелу.

В произвольной же вау‑эффекта не случилось. Видно, что спортсменка еще недостаточно вкатала программу, есть ощущение незавершенности многих движений. Особенно это касается рук и корпуса. На фоне отсутствия привычных ультра‑си от Саши логично, что она уступила своим соперницам.

Почему я обращаю внимание на программу: спортсмен не машина, исполнение сложных элементов требует максимальной концентрации. Когда нет автоматизма композиции, внимание спортсмена рассеяно, оперативная память занята «воспоминанием» программы.

Если же форма далека от идеальной, меняется антропометрия, мучают травмы, собрать воедино техническую и исполнительскую составляющие крайне сложно. У Саши пока на автоматизме не срабатывают ни хореография, ни прыжки по вполне объективным причинам.

Что касается собственно техники, то, насколько я понимаю, речь не идет том, чтобы ее как‑то изменить Трусовой. Задача тренерского штаба – переосмыслить образ фигуристки. В новом коллективе продолжают работу над раскрытием женственности и пластики. Рассчитывать на улучшение технической оценки можно только в случае, если удастся максимально залечить травмы и будет «освоено» обновленное тело», – сказала Чепурова.

«Я волнуюсь, мне тяжело выступать». Прокат Трусовой – хаос, даже мимо музыки