Боброва о выступлении Бойковой и Козловского в Сочи: «Первый раз заметила, что ребята не катаются в позициях. Берутся за руки исключительно на заходах на элементы»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде поделилась мнением о выступлении пары – на этапе Гран-при России в Сочи.

«Интересная короткая программа, произвольная «Анна Каренина». Но что хочется сказать. Я первый раз заметила, что ребята не катаются в позициях. Ни в короткой, ни в произвольной. Мне почему-то бросилось это в глаза. Они берутся за руки исключительно на заходах на элементы.

В короткой прям два раза пересмотрела: там один заход был, когда она ногу положила ему на плечо – это единственная близкая позиция. Но это был заход на тодес. Они начинают, сразу расходятся, берутся за руки, едут на элемент, делают подкрут, после него они сразу опять разъединяются. И так на протяжении всей программы.

Но тут подошел ко мне мой муж ( – Sports.ru), и он мне сразу сказал: «Вообще на это не смотри. В парном катании это не судится». Возможно, это даже некий плюс в том плане, что, когда они катаются параллельно, они настолько чувствуют друг друга, что им даже за руки не надо браться – они близко и рядом.

Но тут я не знаю – мне хочется, чтоб они встали вместе. Хорошо, короткая – не вопрос. У них она достаточно современная, интересная, здесь, может быть, это логично. Но в «Анне Карениной»... Это такой коннект должен быть – они глаза друг от друга не должны отводить.

Я, возможно, неправа. Может быть, действительно, в парном это не судится. Но я на это обратила внимание», – сказала Боброва в «Ход коньком».