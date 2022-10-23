Александр Энберт: «К Тарасовой и Морозову я предвзят, всегда за них болею. Для меня это самая лучшая спортивная пара»

Бронзовый призер чемпионата мира-2019 Александр Энберт поделился мнением о конкуренции среди спортивных пар на первом этапе Гран‑при России.

– Как оцените конкуренцию среди спортивных пар? Кажется, у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова совсем нет соперников здесь.

– Мне кажется, что у спортивных пар и в женском одиночном катании здесь развернется борьба за второе и третье места. Участники по этапам Гран‑при распределены таким образом, что лидеры не встречаются между собой до финала и до чемпионата России.

– Это правильно? Или, может, нужно было свалить всех в общий котел – и пусть соревнуются?

– Дело в том, что если свалить всех в общий котел, будет то густо, то пусто. Один турнир будет очень интересным, а другой?

Равномерное распределение всех топовых спортсменов по разным этапам – практика, которая применяется на международных Гран‑при. Все спортсмены к этому привыкли. Это сто процентов правильно.

Опять же в разных видах у спортсменов появляется возможность рискнуть и сделать что‑то большее. Например, четверную подкрутку, попробовать новые поддержки, у девушек – аксель в три с половиной оборота в короткой программе. У догоняющих есть возможность рисковать и пытаться бороться с лидерами, заявить о себе.

Конечно, сложно представить, что нужно сделать нашим спортивным парам здесь, чтобы обогнать Вову с Женей. Есть ощущение, что их мастерство достигло такого уровня, что они могут на соревнованиях кататься так же спокойно, как на тренировке, и у них получается все просто прекрасно.

Это было видно еще на контрольных прокатах, где все лидеры встретились на одной площадке. После этого стало понятно, что другим топовым парам будет сложно бороться с Женей и Вовой.

Я всегда говорю, что к Тарасовой и Морозову я предвзят. Я всегда за них болею. Мы катались вместе в группе, готовились к Олимпийским играм. Для меня это на сто процентов лучшая спортивная пара. Благо, своими прокатами они это подтверждают, – сказал Энберт.