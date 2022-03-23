Евгений Плющенко: «В Ванкувере-2010 у меня было состояние как у Трусовой. Реакция была на систему судейства и низкую стоимость четверных»

Двукратный олимпийский чемпион сравнил свою реакцию на проигрыш Эвану Лайсачеку на Олимпиаде-2010 в Ванкувере с реакцией на серебро Пекина-2022.

– В вашей олимпийской истории было два достаточно болезненных поражения – Солт-Лейк-Сити и Ванкувер. То, что довелось пережить на тех Играх, сравнимо с состоянием Трусовой после поражения в личном финале Пекина?

– В Солт-Лейк-Сити я проиграл по делу, Леша был просто сильнее. Он психологически выстоял, да и катался блестяще. Поэтому я не стыжусь того поражения. У меня был сильный соперник, который одним фактом своего существования толкал меня вперед, а я его.

Ванкувер – да, это однозначно было состояние как у Трусовой. Правда, реакция была прежде всего на систему судейства и низкую стоимость четверных. Я знал, что Мишин в любой ситуации будет за меня.

А вот федерация фигурного катания тогда меня не поддержала и, увы, даже не подала протест: я был единственным, кто исполнил в короткой программе каскад 4-3, но при этом всего на 1,5 балла опередил . Поэтому уже на этом этапе стало понятно, что и как будет дальше происходить.

Но я рад тем не менее, что именно моего спича на пресс-конференции и возмущения значительной части мировой прессы и болельщиков Международный союз конькобежцев в очередной раз изменил систему судейства, существенно повысив цену за четверные прыжки, – сказал Плющенко.

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