Аделия Петросян: «Благодарю моих тренеров за уделенное мне время, поддержку и отношение»

Фигуристка Аделия Петросян поблагодарила тренеров за подготовку к соревнованиям.

Петросян одержала победу на этапе Гран-при России в Сочи. Она тренируется в группе Этери Тутберидзе.

«Благодарю моих тренеров за уделенное мне время, поддержку и отношение.

Благодарю болельщиков за все ваши слова, подарки и веру в меня. В очень помогает!» – написала Петросян.

У Петросян и Тутберидзе особая химия: переглянулись во время программы, Этери что-то сказала – и Аделия спасла победу