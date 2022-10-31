Аделия Петросян: «Благодарю моих тренеров за уделенное мне время, поддержку и отношение»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Аделия Петросян Фигурное катание

Фигуристка Аделия Петросян поблагодарила тренеров за подготовку к соревнованиям. 

Петросян одержала победу на этапе Гран-при России в Сочи. Она тренируется в группе Этери Тутберидзе. 

«Благодарю моих тренеров за уделенное мне время, поддержку и отношение. 

Благодарю болельщиков за все ваши слова, подарки и веру в меня. В очень помогает!» – написала Петросян. 

У Петросян и Тутберидзе особая химия: переглянулись во время программы, Этери что-то сказала – и Аделия спасла победу

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