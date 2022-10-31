Команда Тутберидзе: «Поздравляем Аделию Петросян с победой на втором этапе Гран-при России»

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Тренерский штаб Этери Тутберидзе поздравил фигуристку Аделию Петросян с победой на втором этапе Гран-при России в Сочи.

«Поздравляем Аделию Петросян с победой на втором этапе Гран-при России», – говорится в сообщении команды Тутберидзе.

Второе место заняла Софья Самоделкина, третье – Александра Трусова.

У Петросян и Тутберидзе особая химия: переглянулись во время программы, Этери что-то сказала – и Аделия спасла победу

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