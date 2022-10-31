Бетина Попова: «Короткая программа у Трусовой неплохая. Произвольную пока не удалось рассмотреть, потому что был ряд ошибок»

Хореограф Бетина Попова высказалась о новых программах .

«Короткая программа у Саши неплохая, но видно, конечно, что совсем критически мало времени было проведено в ней, просто немного не хватило точности и уверенности в движениях.

Произвольную, к сожалению, пока не удалось рассмотреть, потому что был ряд ошибок, которые постоянно выключали из программы. Но это только начало пути этих программ, в будущем они будут накатываться.

В целом Саша молодец – сохранить четверные прыжки, а главное, мотивацию и силу выступать после олимпийского сезона в момент переходного возраста сложно и заслуживает уважения и восхищения», – сказала Попова.

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